in arrivo aiuti finanziari a Kiev per 110 mln di euro

"In gioco non c'è solo il quadro di sicurezza europeo, mostrarci arrendevoli oggi significherebbe pagare un prezzo molto caro domani". Lo ha detto in Senato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell'informativa sulla crisi in Ucraina. Ha annunciato inoltre l'nvio di aiuti finanziari a Kiev per 110 mln di euro a sostegno della popolazione e dell'economia.