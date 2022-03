Ucraina-Russia, Di Maio: "Spazio solo per diplomazia, ma non ha tempi delle bombe"

Guerra Ucraina-Russia, "c'è spazio solo per la diplomazia. Non possiamo immaginare una soluzione diversa. Ma la diplomazia non ha i tempi delle bombe, la diplomazia ha bisogno di tempo. La guerra per scoppiare impiega poche ore in una notte, la diplomazia per risolvere una crisi come questa ha bisogno di tempo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo questa sera a 'Che tempo che fa'.

"Si sta parlando erroneamente del ritorno della Guerra Fredda ma qui non c'è un Est contro l'Ovest - dice Di Maio - Abbiamo visto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite votare quasi all'unanimità la condanna contro la Russia. Putin pensava di avere una parte del mondo dalla sua parte, invece è isolato".

"Al tavolo negoziale tra russi e ucraini non c'è fiducia, ovviamente, si stanno scontrando sul terreno in una guerra. A quel tavolo - afferma Di Maio - servono uno o più attori internazionali che facciano da mediatori per creare la fiducia reciproca ed arrivare ad un cessate il fuoco per evacuare i civili e poi ad un accordo di pace".