Ucraina-Russia, Duda: "Polonia fornirà tank Leopard a Kiev"

Il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato che Varsavia invierà all'Ucraina una compagnia di tank Leopard "nell'ambito della coalizione internazionale". Lo ha scritto su Twitter la presidenza polacca, dopo che Duda ha incontrato oggi a Leopoli il collega ucraino Volodymyr Zelensky e quello lituano Gitanas Nauseda.

Kiev chiede insistentemente la fornitura di tank pesanti Leopard di fabbricazione tedesca. Finora la Germania ha risposto negativamente, nel timore di alimentare un'escalation in Ucraina, ma il tema è ormai sul tavolo. La Polonia ha bisogno del permesso di Berlino per poter esportare i Leopard, dato che sono stati prodotti in Germania. Una compagnia di tank equivale a circa dieci carri armati.

"Oggi posso dire parole importanti per la nostra difesa, per la nostra difesa comune - sia dell'Ucraina che dell'intera Europa. Queste parole sono carri armati. Mi congratulo per questa decisione presa dalla Polonia, da Andrzej Duda e dal governo polacco", ha detto dal canto suo Zelensky aggiungendo: "Ringrazio la Lituania, ringrazio personalmente Gitanas Nausėda, per la decisione di trasferire all'Ucraina sistemi antiaerei, che rafforzeranno la protezione del nostro sistema energetico, in particolare dagli attacchi dei droni".

"A nome di tutti gli ucraini, ringrazio tutti i polacchi e tutti i lituani per la loro disponibilità a stare al nostro fianco fino alla nostra vittoria. La otterremo insieme - come fratelli, come alleati, come pari tra gli altri nel mondo libero", ha aggiunto il presidente ucraino.