In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione relative alla partecipazione di cittadini italiani alla guerra in Ucraina, la Farnesina ricorda che tali condotte possono essere considerate penalmente rilevanti ai sensi della normativa vigente (artt. 244 e 288 del codice penale). La Farnesina ribadisce in una nota, a tutela della sicurezza dei cittadini italiani, l’assoluto sconsiglio a recarsi nel Paese.