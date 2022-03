Ucraina-Russia, fonti: "Piano originario prevedeva entrata in guerra anche di Bielorussia"

Il piano originario del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, "avrebbe previsto l’entrata in guerra, al fianco della Russia e contro l’Ucraina, delle forze armate Bielorusse circa una settimana fa". Lo riferiscono all'Adnkronos fonti degli apparati di sicurezza italiani.

Tuttavia, rilevano, "secondo quanto appreso da fonti vicine all’opposizione bielorussa, si sarebbero verificate situazioni non previste che avrebbero modificato, per il momento, i piani originari, come ufficiali che si sarebbero dimessi, coscritti che si sarebbero sottratti agli obblighi militari ed alcuni generali che avrebbero manifestato il loro disaccordo alla partecipazione della Bielorussia alla guerra".

CONNETTIVITA' ENERHODAR - I dati raccolti mostrano un’interruzione della connettività della rete in Enerhodar, nel sud-est dell’Ucraina, dove gli utenti riportano la disruption dei servizi di telefonia mobile mentre le truppe russe continuano a combattere per il controllo della Centrale Nucleare di Zaporizhzhia" riferiscono le fonti all'Adnkronos.