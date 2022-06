Ucraina, Russia: "Gb non ci ha chiesto aiuto per britannici condannati a morte"

La Gran Bretagna non ha chiesto alcun aiuto alla Russia in merito ai due cittadini britannici condannati a morte da una 'Corte suprema' di Donetsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ''sicuro'' che i leader separatisti filo-russi dell'autoproclamata Repubblica nell'est dell'Ucraina ascolteranno un appello proveniente da Londra per decidere la sorte di Shaun Pinner, 48 anni, e Aiden Aslin, 28 anni, catturati a Mariupol ad aprile mentre combattevano a fianco dei soldati ucraini.