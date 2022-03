La previsione formulata dalla Commissione prima dell'inizio della guerra in Ucraina di una crescita dell'economia europea intorno al 4% per il 2022 è ormai "irrealistica", alla luce delle ripercussioni del conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina sulle economie del Vecchio Continente. Lo dice a Bruxelles il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Eurogruppo.