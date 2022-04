Ucraina-Russia, Germania espelle 40 diplomatici Mosca

Dichiarati "persona non grata" dopo aver convocato l'ambasciatore, hanno 5 giorni per lasciare il Paese

Il governo tedesco ha dichiarato "persona non grata" 40 diplomatici russi, un atto che equivale all'espulsione dal Paese. Lo ha riferito la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, secondo cui i "membri dell'ambasciata russa" espulsi "hanno lavorato ogni giorno qui in Germania contro la nostra libertà, contro la coesione della nostra società. Non lo tollereremo più".

La decisione è stata comunicata all'ambasciatore russo, Sergei Nethayev, che è stato convocato al ministero degli Esteri, ha precisato Baerbock, secondo cui i 40 colpiti dal provvedimento - ritenuti membri dei servizi di intelligence russi - hanno cinque giorni per lasciare la Germania.