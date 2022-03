Ucraina-Russia, “in questo momento l’obiettivo è fermare questa guerra senza senso e cercare ogni mezzo pacifico per arrivare alla soluzione della crisi”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ieri durante l’incontro con la ministra della Difesa francese Florence Parly. Il colloquio è stato l’occasione per approfondire la situazione attualmente in corso in Ucraina.