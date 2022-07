Ucraina, Russia: "In fase di sviluppo nuovo missile killer di portaerei"

"Il missile balistico ipersonico 'Zmeevik' sarà concepito per distruggere grandi bersagli di superficie"

"Killer di portaerei". Viene descritto così un missile balistico destinato alla Marina, lo 'Zeemvik', che la Russia afferma essere "in fase di sviluppo". La notizia viene riportata dall'agenzia russa Tass. "Il missile balistico ipersonico 'Zmeevik' è in fase di sviluppo da molto tempo - ha detto una fonte militare all'agenzia - Sarà concepito per distruggere grandi bersagli di superficie, soprattutto portaerei". Secondo le fonti, il missile avrebbe caratteristiche simili a quelle dei missili balistici cinesi Df-21D e Df-26, con una gittata fino a 4.000 chilometri.