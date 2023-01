Scattato il cessate il fuoco natalizio nelle operazioni militari in Ucraina annunciato dalla Federazione Russa

E' scattato a mezzogiorno ora di Mosca, le 10 in Italia, il cessate il fuoco natalizio nelle operazioni militari in Ucraina annunciato dalla Federazione Russa per il Natale Ortodosso. La tregua durerà fino alla mezzanotte (le 22 italiane) di domani.