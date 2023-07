Due droni sarebbero stati intercettati e abbattuti nella regione di Mosca, un terzo nella regione di Kaluga, a sudovest della capitale russa. Lo rendono noto le autorità russe. "Secondo le prime informazioni, in momenti diversi, tre droni erano diretti verso Mosca", ha detto un portavoce dei servizi d'emergenza all'agenzia Tass, confermando che "due sono stati bloccati nell'area Novaya Moskva e un terzo nella regione di Kaluga". Non vengono segnalati né vittime né danni. La Tass riferisce che i servizi d'emergenza sono al lavoro nella località di Valuyevo, dove sono caduti pezzi di un drone.

Gli atterraggi e i decolli all'aeroporto Vnukovo di Mosca sono stati limitati temporaneamente questa mattina "per motivi tecnici al di fuori del controllo dell'aeroporto", ha dichiarato su Telegram l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo, o Rosaviatsiya, citata dal Guardian.

Un certo numero di voli è stato dirottato su altri aeroporti, ha aggiunto, sottolineando che gli altri aeroporti di Mosca funzionano normalmente. Non è stato possibile sapere immediatamente se i cambiamenti siano legati all'intercettazione di alcuni droni nelle prime ore di martedì vicino a Mosca.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha accusato l'Ucraina confermando le notizie di un "tentativo di attacco" con "droni". "Per ora gli attacchi sono stati respinti dalla difesa aerea - ha comunicato via Telegram - Tutti i droni intercettati sono stati eliminati". Non vengono segnalati danni né vittime.

Mosca denuncia un "atto di terrorismo" dell'Ucraina. "Il tentativo del regime di Kiev di attaccare un'area in cui si trovano infrastrutture civili, compreso l'aeroporto, che per inciso accoglie anche voli internazionali, è un altro atto di terrorismo", ha accusato stamani via Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.