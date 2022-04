Ucraina-Russia, italiano a Dnipro: "Aeroporto distrutto in vista offensiva Donbass"

C'è ''agitazione e tensione'' a Dnipro, nel centro dell'Ucraina, a duecento chilometri dal Donbass. Perché ''le sirene suonano, la scorsa notte ho contato 13 bombe''. Per il momento, però, ''non stanno colpendo deliberatamente le abitazioni civili, come hanno fatto in altre città, Kiev, Kharkiv e Mariupol'', mentre ''con le ultime quattro bombe ieri hanno distrutto completamente quel che rimaneva dell'aeroporto. Un obiettivo raggiunto in quattro volte''. Ed è per questo che Nicola B., l'ultimo italiano rimasto a Dnipro, racconta all'Adnkronos che ha deciso di continuare a restare, ''perché sono più utile qui, devo coordinare gli aiuti che arrivano dall'Italia e dall'estero''.

In città, che secondo l'imprenditore bergamasco si è trasformata in un ''hub uminitario'', le informazioni che circolano sugli obiettivi colpiti non sono molte, ''c'è la tendenza a non parlare''. ''Hanno distrutto l'aeroporto, depositi di carburante, alcune fabbriche. Vogliono togliere agli ucraini la possibilità di usare mezzi, caccia militari e di rifornirsi in vista dell'offensiva nel Donbass'', afferma, aggiungendo che ''la strategia dei russi è chiara, vogliono indebolire gli ucraini''.