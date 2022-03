Ucraina-Russia, Kadyrov: "Prendere Kiev e distruggere nazisti"

Il leader ceceno: "I negoziati non serviranno a nulla"

"E' necessario completare quello che abbiamo iniziato e non fermarsi. Dobbiamo andare a Kiev e prendere Kiev". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia russa 'Ria Novosti', è il leader ceceno Ramzan Kadyrov, convinto che la Russia debba portare avanti la guerra in Ucraina.

''Questi negoziati non serviranno a nulla, ne sono sicuro. Credo che dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato, distruggere i nazisti. Solo a quel punto potremo pensare a cosa fare in seguito'', ha aggiunto.

"Se fossimo lasciati vicino a Kiev, allora sono più che sicuro che andremmo a Kiev e ripristineremmo l'ordine", ha detto Kadyrov, parlando a un raduno su larga scala di forze militari in Groznyj. "Confermiamo ancora una volta che siamo pronti ad andare in qualsiasi luogo per soddisfare qualsiasi ordine di qualsiasi complessità".