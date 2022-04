Ucraina-Russia, Kuleba: "Battaglia Donbass come Seconda Guerra Mondiale"

La battaglia nel Donbass tra Ucraina e Russia "è in corso ogni giorno, ma i combattimenti più pesanti devono ancora venire. La battaglia per il Donbass vi ricorderà la Seconda Guerra Mondiale, con migliaia di carri armati, aerei…non sarà un’operazione locale. E l’esito verrà deciso sul campo di battaglia". Lo dice il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, in conferenza stampa a Bruxelles a margine della ministeriale Nato.

Kuleba ricorda che il patto con gli alleati è "ci date tutto quello che ci serve e noi combatteremo per la nostra e la vostra sicurezza, in modo che Vladimir Putin non abbia chance di testare l’articolo 5" del trattato dell’Atlantico del Nord, che prevede la mutua difesa tra gli alleati Nato. Tra gli alleati c’è la "crescente comprensione del fatto che l’Ucraina combatte anche per loro" e tra i Paesi del fianco est del fatto che "il supporto per l’Ucraina deve essere aumentato".

"Non ho dubbi che l’Ucraina avrà le armi necessarie a combattere" contro la Russia, "il punto sono i tempi, che sono cruciali", sottolinea.