Ucraina-Russia, Lavrov in Turchia per incontrare Cavusoglu

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ieri è stato costretto ad annullare una visita a Belgrado dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro gli hanno negato lo spazio aereo, è arrivato ad Ankara per incontrare, domani, la sua controparte turca, Mevlut Cavusoglu. I due ministri discuteranno della situazione in Ucraina, Siria, Libia e Nagorno Karabakh, oltre che nei Balcani e delle prospettive della cooperazione economica e commerciale nel quadro delle sanzioni Occidentali, ha precisato Mosca.

Una visita di lavoro di due giorni, dedicata a "questioni regionali e bilaterali" si legge in una breve nota diffusa stamani dalla diplomazia di Ankara dopo che la scorsa settimana il ministro Cavusoglu aveva annunciato per domani la visita di Lavrov, insieme a una delegazione militare, per "colloqui sulla questione dell'apertura di un corridoio sicuro che includa anche il trasporto di grano nel Mar Nero".