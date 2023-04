Ucraina-Russia, le 3 battaglie decisive e la strategia di Kiev

"Le battaglie più intense si stanno verificando nell'est dell'Ucraina, a Bakhmut, Avdiivka e Mariinka, con le truppe ucraine che stanno tentando di portare allo sfinimento i russi". Lo comunica lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, che afferma di aver respinto più di 20 attacchi da parte delle forze di Mosca solo nelle ultime 24 ore di guerra.

"Le forze armate russe hanno lanciato 4 missili e condotto 7 raid aerei, sparando più di 10 volte da diversi punti nelle zone dove si trovano gli insediamenti delle nostre truppe e alcune infrastrutture civili", ha sottolineato lo Stato maggiore di Kiev, che ha poi fornito dei particolari sugli scontri in corso: "I nemici stanno concentrando i loro sforzi per condurre delle azioni di attacco in direzione di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Mariinka. Gli scontri più intensi si stanno verificando nelle città di Bakhmut, Avdiivka and Mariinka, con l'esercito russo che sta cercando di prendere il totale controllo di Bakhmut. Solo in quest'area, l'armata di Kiev ha respinto circa 10 attacchi nemici e più di 15 dei nostri insediamenti sono stati oggetto dei bombardamenti di Mosca".

"Bakhmut resta la zona in cui si concentrano i principali attacchi nemici. Negli ultimi giorni ci sono stati 302 bombardamenti con esplosivi di vario tipo e 22 scontri tra le forze in campo" ha dichiarato il portavoce del reparto orientale dell'esercito ucraino, Serhii Cherevatyi, che ha anche spiegato che le forze russe "si trovano adesso in difficoltà e hanno bisogno di rinforzi dai paracadutisti e da altre unità motorizzate". "La nostra linea difensiva a Bakhmut sta principalmente portando allo sfinimento la capacità russa di occupare il territorio. Così abbatteremo il loro morale fin quando le riserve provenienti dall'Ucraina e dall'estero, che si stanno addestrando e stanno imparando a padroneggiare nuovi armamenti, non saranno pronte e spingeranno così il male fuori dal nostro paese per sempre", ha concluso Cherevatyi.