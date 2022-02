Ucraina-Russia, le parole di Biden: Putin, guerra, alleati

Putin, Ucraina, alleati, guerra, ma anche cyberattacchi. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha utilizzato 13 volte la parola 'allies' (alleati) nell'ultimo discorso sulla guerra tra Russia e Ucraina. "Rispetto al discorso pronunciato il 22 febbraio, il Presidente americano usa più decisamente la parola guerra (5 volte) ma cita anche i cyberattacks (4 volte), mentre al leader ucraino Zelensky riserva solo una citazione così come al nostro Paese", commenta Lucrezia Maggio Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom in base all'analisi su 1860 parole.

Aggettivi più usati: russian: 6; additional: 5; american: 4; global: 4; major: 4; strategic: 4; ukrainian: 4; good: 3; high: 3; last: 3.

Nomi più usati: allies: 13; forces: 9; ability: 8; people: 8; world: 7; partners: 6; economy: 5; war: 5; weeks: 5; aggression: 4.

Verbi più usati: going: 6; defend: 4; including: 4; know: 4; made: 4; protect: 4; limit: 3; make: 3; respond: 3; take: 3.

Parole più usate: Ukraine: 18; Nato: 16; Russia: 16; Putin: 15; allies: 14; united: 13; forces: 9; states: 9; ability: 8; people: 8.