Dopo la crisi Ucraina-Russia, bisogna "prepararsi per tempo, senza panico, ma cercando subito canali alternativi di approvvigionamento per fronteggiare l'eventuale penuria di alcuni alimenti e di fonti energetiche". Queste le parole di Mario Draghi dopo il Cdm di ieri, nella conferenza stampa in cui ha elencato i tre punti chiave per affrontare le eventuali conseguenze della crisi ucraina per l'Italia.