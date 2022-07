Ucraina-Russia, le ultime news sulla guerra

Le forze armate russe stanno preparando una nuova fase dell'offensiva in Ucraina. E' l'allarme lanciato da Vadym Skibitskyi, un portavoce dell'intelligence militare ucraina, dicendo che ''non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare''. Secondo Kiev gli ultimi attacchi missilistici e con razzi hanno ucciso almeno 40 persone negli ultimi tre giorni.

“Possiamo vedere bombardamenti lungo l'intera linea di contatto, lungo l'intera linea del fronte. C'è un uso attivo dell'aviazione tattica e degli elicotteri d'attacco. E' chiaro che sono in corso i preparativi per la fase successiva dell'offensiva", ha affermato citato dal Kyiv Independen.

"Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione e morte, allontanando i popoli e uccidendo la verità e il dialogo? Spero e auspico che tutti gli attori internazionali si diano veramente da fare per riprendere i negoziati, non per alimentare l'insensatezza della guerra". Così Papa Francesco è tornato a lanciare il suo appello per la pace in Ucraina, al termine della preghiera dell'Angelus.