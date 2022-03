Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 21 marzo

No all'ultimatum russo per Mariupol: le news in tempo reale

Le news dell'ultima ora sulla guerra tra Ucraina e Russia. Nuovi raid su Kiev, con esplosioni nella capitale. Mariupol dice no all'ultimatum della Russia. Le ultime notizie in tempo reale:

ORE 7.38 - I militari russi hanno sequestrato cinque navi che trasportavano decine di migliaia di tonnellate di grano nel porto di Berdyansk nel sud dell'Ucraina, al largo di Zaporizhzhia. Lo denuncia il governatore di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh. Testimoni oculari citati dal 'Kiev Independent' riferiscono che le navi sono state sequestrate da rimorchiatori russi.

ORE 7.26 - Raid della Russia su Kiev. Esplosioni dalla tarda serata di domenica nella capitale dell'Ucraina, colpito un centro commerciale (Video).

ORE 7.14 - Le forze armate ucraine hanno riportato questa mattina colpi di artiglieria sparati dal mare verso la città di Odessa, nel sud del Paese. Su Twitter è stato anche pubblicato un breve video dove si vedono delle esplosioni lungo la costa sul Mar Nero.

ORE 7.02 - Il presidente americano Joe Biden avrà oggi colloqui telefonici sulla crisi ucraina con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il premier britannico Boris Johnson. Come spiega la Casa Bianca in una nota, l'obiettivo è quello di discutere una risposta coordinata all'attacco non provocato e ingiustificato contro l'Ucraina.

ORE 6.51 - La Slovenia si appresta a riportare la propria ambasciata a Kiev. Lo ha annunciato il premier Janez Jansa, protagonista la scorsa settimana di una visita nella capitale ucraina. I diplomatici raggiungeranno Kiev nei prossimi giorni e lo faranno su base volontaria.

ORE 6.38 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non andrà in Ucraina. Biden è atteso a Bruxelles il 24 marzo per partecipare al Consiglio Ue e al vertice Nato. Venerdì 25 marzo sarà in Polonia.

ORE 6.26 - Il governatore della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha denunciato una perdita di ammoniaca dall'impianto chimico della Sumykhimpro, colpito da un raid aereo della Russia all'alba. L'area interessata si è estende per circa 2,5 km, comprendendo i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka. Non c'è nessuna minaccia per gli abitanti di Sumy.