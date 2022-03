Ucraina-Russia, Mattarella: "Solidarietà a popolazioni colpite da guerra"

Il presidente della Repubblica in una dichiarazione rilasciata in occasione del giorno dell'Unità nazionale

Guerra Ucraina-Russia, "italiani ed europei siamo chiamati alla solidarietà e all'aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all'impegno perché si fermino i combattimenti, si ritirino le forze di occupazione e venga ripristinato il diritto internazionale. Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull'importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell'uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a proposito del conflitto in Ucraina, in una dichiarazione rilasciata in occasione del giorno dell'Unità nazionale.