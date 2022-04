Ucraina-Russia, Meloni: "Canfora? Becera propaganda, querelo"

"Il filologo Luciano Canfora, in un istituto scolastico di Bari, mi definisce 'neonazista nell'animo'. Parole inaccettabili, ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti. La querela non gliela toglie nessuno...". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, postando il video con le parole di Canfora.

“Il professor Canfora non può permettersi di offendere il Presidente Meloni dandole della 'nazista nell’anima'. Chiediamo al ministro Bianchi di intervenire subito con provvedimenti immediati contro il dirigente scolastico che ha permesso a Canfora di parlare in un liceo scientifico di Bari pronunciando frasi insensate ed offendendo pesantemente Giorgia Meloni. Sono state fatte affermazioni assurde, offensive e gravi e su questo sarà immediatamente presentata un’interrogazione al Ministro. Troppo spesso vengono invitati nelle scuole dei 'professori' che si dimostrano soggetti pericolosi e squilibrati e del tutto inadatti a parlare agli studenti”. Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo responsabili dipartimento Istruzione e scuola di FdI.

“È inconcepibile e irrispettoso della democrazia quanto detto da Canfora su Giorgia Meloni. Doppiamente grave perché detto fingendo di fare una lezione a liceali di Bari: per giustificare il suo sostegno alla Russia insulta dandole della neonazista Vergogna! Qualcuno interverrà?”. Così su Twitter il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto.

"Ma davvero coloro che si schierano contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, sono -seguendo le teorie di Luciano Canfora- neonazisti nell’animo? All’evidenza, le affermazioni del predetto ci confermano di come sia molto più facile straparlare che ragionare. Spiace che proprio gli istituti scolastici, a ben altro deputati, siano sfruttati da personaggi in cerca d’autore, per esporre malsane e ridicole teorie. A Giorgia Meloni la più completa solidarietà per un attacco vile, che affonda le radici unicamente nell’odio politico”. Lo afferma Tommaso Foti, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.