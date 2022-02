Ucraina-Russia, Meloni: "Europa nano politico" - Video

La leader di Fratelli d'Italia: "Europa non esiste in questo dibattito. Esiste la Germania, esistono le singole Nazioni"

"Va segnalata l’inesistenza di una leadership europea. L’Europa non esiste in questo dibattito. Esiste la Germania, esistono le singole Nazioni, esistono gli interessi dei singoli Stati". Lo ha detto a Sky TG24 Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Start’, parlando di come l’Unione Europa stia rispondendo alla crisi in Ucraina. "L’Europa, purtroppo, si rappresenta sempre più come un gigante burocratico e un nano politico - ha proseguito -, mentre io credo che sia su queste questioni che l’Europa dovrebbe esistere: quando noi chiediamo un’Europa confederale parliamo, sostanzialmente, di questo".