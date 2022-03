Ucraina-Russia, Meloni: "Zelensky persona lucida, un leader europeo"

''Zelensky mi ha fatto l'impressione di una persona lucida, di un leader europeo, che riusciva a parlare al cuore dei valori comuni europei, l'ho trovato molto vicino a noi. Un'immagine molto diversa da quella che forse molti avevano prima che iniziasse questo conflitto''. Così Giorgia Meloni a 'Il Messaggero.it'.

'Zelensky ieri alla Camera? Molti lo avevano sbrigativamente giudicato per il suo passato di comico, forse perché l'approccio in Italia con gli ex comici che fanno politica non è stato lo stesso.... Obiettivamente ci siamo trovati di fronte a una persona che difende con coraggio e dignità la sovranità della sua Nazione e in qualche maniera lo fa anche per noi...'' ha detto Meloni nel corso dell'intervista.

"L'aggressione all'Ucraina è un attacco all'Europa, ai valori europei, alla democrazia...'' ha sottolineato la leader di Fdi.

''Le sanzioni? Serve da una parte sostenere l'Ucraina e dall'altra evitare una escalation. Le sanzioni sono forse l'arma e l'elemento più impattante che la comunità internazionale ha...'' ha detto Meloni, aggiungendo che ''noi abbiamo tutta la necessità di essere molto prudenti, non possiamo non sapere che le potenze che si stanno affrontando sono potenze nucleari... Sul tema dell'invio di armi all'Ucraina abbiamo sostenuto la mozione, banalmente, perché si vis pacem, para bellum e poi perché immaginare che, come alcuni sostengono, una resa dell'Ucraina sarebbe un volano di pace, è un'illusione. Se l'Ucraina cadesse, e se la vittoria russa fosse oltretutto facile, per l'Occidente si configurerebbe un domino. Nessuno sarebbe più al sicuro e penso alle nazioni dell'est, come la Polonia...''.