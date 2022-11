Ucraina-Russia, mons. Gallagher: "Porte aperte in Vaticano per porre fine a guerra"

"La Santa Sede e il Papa in persona sono sempre stati disponibili dall’inizio della guerra ma finora non c’è stata una risposta concreta. Nonostante ciò, la Santa Sede rimane sempre a disposizione. E se fosse opportuno e necessario offrire gli spazi del Vaticano, come abbiamo fatto anche nel passato, credo che il Santo Padre accoglierebbe molto positivamente questa idea, se la domanda arrivasse dalle due parti, con tutte le buone intenzioni e con uno spirito di ricerca della pace, del dialogo e soprattutto se c’è la volontà di mettere fine a questa terribile guerra". Lo ha affermato Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati in Vaticano.

Continuano le interruzioni di corrente in Ucraina, petizione di un gruppo di madri di soldati russi che chiede il ritiro delle truppe russe.