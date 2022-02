Ucraina-Russia, Mosca: "Di Maio? Strana idea di diplomazia"

"E' una strana idea di diplomazia". Il ministero degli Esteri russo ha bollato così le dichiarazioni di Luigi Di Maio nel corso dell'informativa di questa mattina al Senato sulla crisi tra Ucraina e Russia, durante la quale, parlando della possibile missione a Mosca di Mario Draghi, ha detto che non potranno esserci incontri bilaterali con i vertici russi fino a che non ci sarà un allentamento della tensione. La diplomazia, ha affermato il ministero degli Esteri citato dalla Tass, "è stata creata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi e degustare piatti esotici a ricevimenti di gala. I partner occidentali devono imparare a usare la diplomazia in modo professionale", si legge nella dichiarazione.

Immediate le reazioni di solidarietà al titolare della Farnesina. "Non mi pare che la Russia possa dare lezioni di diplomazia. Invece di offendere il ministro Luigi Di Maio, a cui va la mia solidarietà, la smetta definitivamente con le provocazioni inutili e con questo atteggiamento aggressivo" scrive su Twitter Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

Per il sottosegretario agli Esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, "l’attacco sgangherato della diplomazia russa guidata dal pur esperto Lavrov a Di Maio denota la difficoltà di chi si sente scavalcato dalle decisioni solitarie di Putin. Se la Russia sperava di vedere un’Europa divisa e un’Italia titubante è rimasta delusa. Quella che per Lavrov è una colpa è esattamente il merito del Governo e del ministro Di Maio, cui questo attacco rende decisamente onore”.

“Le parole utilizzate dal ministero degli Esteri russo nei confronti del nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio non sono certo rappresentative di una diplomazia volta a risolvere situazioni di conflitto e alleviare tensioni. Il nostro Ministro rappresenta l’Italia e l’Italia merita toni differenti. A Di Maio va la mia completa e convinta solidarietà, a nome dei deputati e delle deputate del Movimento cinque stelle” dichiara Davide Crippa, capogruppo del M5S alla Camera dei deputati.

"Esprimo solidarietà nei confronti del ministro Di Maio, che oggi è stato oggetto di esternazioni dal parte del ministero degli Esteri russo assolutamente improprie e fuori luogo. Al titolare della Farnesina e al governo che, nell'attuale contesto estremamente critico, stanno lavorando con spirito costruttivo e grande equilibrio, va il nostro ringraziamento" afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Mariolina Castellone.

"Sono inaccettabili nei toni e nella sostanza i rilievi che arrivano in queste ore dal ministero degli Esteri russo nei confronti del ministro Luigi Di Maio. A lui va la nostra solidarietà” scrive su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Affari Internazionali ed Europa nella segreteria Pd.