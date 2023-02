Ucraina-Russia, Mosca e Kiev hanno rifiutato piano pace Biden

A gennaio il governo degli Stati Uniti ha presentato al Cremlino e al governo di Kiev un piano di pace: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incaricato il capo della Cia, William Burns di presentare la proposta alle parti. Ne scrive la svizzera Nzz, Neue Zuercher Zeitung, citando politici tedeschi del governo e dell'opposizione: "L'offerta a Kiev sostanzialmente diceva: pace in cambio di terra, l'offerta a Mosca: terra in cambio di pace". "Terra", secondo quanto trapelato finora, sarebbe consistito nel 20 per cento del territorio ucraino. Più o meno quanto il Donbass". Entrambe le parti, Russia e Ucraina, avrebbero rifiutato l'offerta.

Da parte russa per la certezza di una vittoria. Da parte ucraina, perché non disposti a rinunciare al territorio nazionale. Biden avrebbe tentato la via della proposta di accordo per evitare una guerra prolungata con questa iniziativa. Secondo lo stesso giornale, solo dopo che entrambe le parti hanno rifiutato l'offerta, Biden ha deciso di consegnare i carri armati Abrams all'Ucraina.