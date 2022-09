Ucraina-Russia, Mosca: "Ecco chi non sarà reclutato"

La Russia non chiamerà a combattere in Ucraina chi lavora, "con istruzione superiore", nei settori dell'high tech, della finanza e della comunicazione. Lo ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa a precisazione del decreto firmato mercoledì da Vladimir Putin.

"Per assicurarci l'operatività di alcune industrie high tech, e del sistema finanziario della Federazione Russa - si legge in un comunicato - è stato deciso di non reclutare cittadini con alto livello di istruzione e di specializzazione che lavorano in organizzazioni accreditate operanti nel settore dell'informazione tecnologica" degli operatori di telecomunicazione, nel campo dell'informazione, dei media e "delle organizzazioni che garantiscono la stabilità del sistema dei pagamenti nazioni e delle infrastrutture del mercato finanziario".