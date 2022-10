Ucraina, Russia: "Nato già parte guerra, ma nostri obiettivi non cambiano"

La Nato è già parte del conflitto in Ucraina, ma questo non influisce sugli obiettivi della Federazione russa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov intervistato da "Rossiya-1". L'Alleanza "de facto è già coinvolta nel conflitto ucraino - ha sottolineato - Ma questo non influisce in alcun modo su tutti i nostri obiettivi, l'operazione continua e sarà portata a termine".

L'assistenza della Nato all'Ucraina "complica significativamente la situazione", e questo "probabilmente richiede la nostra mobilitazione economica interna e di altro tipo: una cosa è il regime di Kiev, ma un'altra cosa è il potenziale della Nato. È un onere in più. Ma il nostro potenziale ci consente di continuare l'operazione in queste condizioni", ha concluso Peskov.