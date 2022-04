Ucraina-Russia, Nehammer: "Ho detto a Putin che la guerra deve finire"

E' durato 75 minuti il faccia a faccia a Mosca tra il cancelliere austriaco Karl Nehammer e il presidente russo Vladimir Putin. Il colloquio è stato "molto diretto, aperto e duro", "il messaggio più importante" trasmesso al presidente russo è che "la guerra in Ucraina deve finire, perché in guerra ci sono solo perdenti da entrambi i lati", ha detto Nehammer. Il capo del governo di Vienna ha precisato che la sua visita "non è stata di amicizia", ma "sentivo il dovere di incontrare Putin in modo da non lasciare nulla di intentato".