Ucraina-Russia, news e notizie di oggi sulla guerra

Più sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Lo hanno deciso i ministri degli Esteri del G7in Giappone, definendo "inaccettabile" la minaccia di dispiegare armi nucleari in Bielorussia. Appello a "terze parti di cessare l'assistenza alla guerra russa o affronteranno costi severi. Proseguono intanto i combattimenti nel Donbass, con le truppe russe deviate verso Bakhmut. Putin visita militari nel Kherson e a Luhansk.