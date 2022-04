Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 6 aprile

ORE 18.24 - Pesanti bombardamenti russi sulla regione di Luhansk, con 81 raid nella notte. Colpita in particolare la città di Severodonetsk, dove sono in fiamme dieci palazzoni, ha reso noto il governatore, Serhii Haidai, su Telegram, dopo aver sollecitato l'evacuaziione dei civili da diversi centri abitati della regione. "Stiamo cercando di raccogliere informazioni sulle vittime", ha aggiunto. Sono state colpite anche una azienda a Lysychansk e una casa a Rubizhne. A ora sono state evacuate 30mila persone. Ma è impossibile dire quanti sono rimasti nelle loro case.

ORE 18.08 - Il governo britannico ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia a seguito di denunce di "abominevoli attacchi ai civili" in Ucraina. Secondo quanto riporta Sky News, il Regno Unito fermerà tutte le importazioni di carbone e petrolio dalla Russia entro la fine del 2022. Saranno inoltre congelate le attività della più grande banca russa, Sberbank, e vietati i nuovi investimenti in Russia.

ORE 17.51 - Le forze russe si sono completamente ritirate dalla aree di Kiev e Chernihiv per "riconsolidarsi in Bielorussia e Russia". E' questa la valutazione del Pentagono, espressa da un alto ufficiale durante un briefing che sottolinea anche che la Russia non è ancora stata in grado di "occupare" Mariupol nonostante abbia completamente isolato la città meridionale. Inoltre, si stima che dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio scorso, i russi abbiano lanciato contro obiettivi in Ucraina oltre 1450 missili.

ORE 17.40 - Si terrà domani o dopo domani il voto sulla sospensione della Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha reso noto una portavoce del Presidente dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale tornerà a riunirsi, a porte aperte, per la sua sessione di emergenza domani mattina. La sospensione della Russia è stata chiesta dall'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield. La mozione sarà approvata se voteranno in favore almeno i due terzi dei Paesi dell'Assemblea.

ORE 17.33 - "Oggi gli Stati Uniti, con il G7 e l'Unione Europea imporrà immediati e severi costi economici al regime di Putin per le sue atrocità in Ucraina, compresa Bucha". E' quanto si legge in una dichiarazione con cui si annunciano "devastanti misure economiche per vietare nuovi investimenti in Russia ed imporre le più pesanti sanzioni finanziarie sulle principali banche russe, diverse importanti società statali e su funzionari russi e loro familiari".

ORE 17.26 - "Ho chiarito che la Russia avrebbe pagato a caro prezzo e immediatamente per le sue atrocità a Bucha. Oggi, insieme ai nostri alleati e partner, annunciamo un nuovo round di sanzioni devastanti". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando il nuovo pacchetto di misure restrittive adottato contro la Russia.

ORE 17.16 - L'Ucraina "ha un urgente bisogno di aiuti militari. E' importante che gli alleati Nato siano concordi nel sostenere ulteriormente l'Ucraina, con molti tipi diversi di equipaggiamenti, con sistemi d'arma pesanti ma anche leggeri". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a margine della ministeriale Esteri a Bruxelles.

ORE 17.09 - "Abbiamo solo il 15% di fabbisogno energetico in gas perché abbiamo la fortuna di avere tutte le montagne e tantissimo idroelettrico". Lo ha detto l'ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino, Monika Schmutz Kirgöz, intervistata all'Adnkronos intervenendo sul problema della dipendenza energetica dalla Russia.

"Di questo 15% di fabbisogno di gas - ha spiegato Kirgöz - solo la metà proviene dalla Russia attraverso la Germania" perché "noi acquistiamo direttamente in Germania e non in Russia, però rimane questo 7,5% che è insicuro. Io dico che tutto questo è grave, anche noi ci poniamo delle domande però - ha concluso l'ambasciatrice - è un po' un acceleratore per la transizione ecologica verso il green che si stava pensando già prima della guerra in Europa".

ORE 17.03 - Quattordici super yacht che si sospetta appartengano a personalità russe sono stati bloccati nei porti olandesi dalle autorità dell'Aia, perché soggetti alle sanzioni imposte a Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Nell'annuncio fatto dal ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra non viene specificato a chi appartengano le imbarcazioni, di cui 12 ancora in costruzione e due attualmente ferme per riparazioni. Da quando le sanzioni sono entrare in vigore, ha riferito il ministro, l'Olanda ha bloccato beni russi per 516 milioni di euro, mentre transazioni per 155 milioni di euro sono state bloccate.

ORE 16.51 - "Neutralità non vuol dire indifferenza". Così l'ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino, Monika Schmutz Kirgöz, intervistata all'Adnkronos ha spiegato la decisione della Confederazione elvetica di allinearsi alle sanzioni imposte dall'Ue alla Russia.



ORE 16.42 - Quella a Bucha è stata una "provocazione rude e cinica" delle autorità ucraine. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro ungherese, Viktor Orban, secondo quanto riferito dal Cremlino in una nota.

ORE 16.34 - "Se non forniscono all'Ucraina le armi necessarie (artiglieria pesante e difese aerea) e se domani non impongono sanzioni reali (embargo energetico diretto/indiretto), come pensano esattamente di porre fine alla guerra i nostri partner occidentali? Perché i russi devono smettere di uccidere e distruggere l'Ucraina?". Lo scrive su Twitter Mikhaylo Podolyak, uno dei negoziatori ucraini e consigliere del presidente Volodymyr Zelenskuy.

ORE 16.27 - "Lavoriamo per la pace fin dal primo giorno ed espellere questi trenta funzionari" russi "non significa assolutamente compromettere le relazioni diplomatiche, né interromperle. Significa la ricerca della nostra sicurezza. E ricercare la pace non significa che non dobbiamo tutelare la sicurezza del Paese". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine della ministeriale Esteri Nato a Bruxelles.