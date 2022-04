Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 10 aprile

Guerra Ucraina-Russia, nelle ultime notizie e news di oggi, 10 aprile, il nuovo rapporto dell'intelligence britannica che accusa Mosca di utilizzare i civili come scudi umani, maanche l'annuncio del segretario generale Nato Stoltenberg sull'ipotesi di schierare un esercito permanente ai confini dell'Europa. Le news dell'ultima ora:

ORE 9.09 - Un altro comandante militare russo sarebbe rimasto ucciso in combattimento in Ucraina. Ne dà notizia il Guardian, riportando il tweet di 'Visegrad 24'. "Il colonnello russo Alexander Bespalov, comandante del 59° reggimento carri della Guardia è stato ucciso in battaglia dall'esercito ucraino". Si tratterebbe del nono colonnello morto in Ucraina dall'invasione del 24 febbraio. Secondo quanto riporta il sito britannico citando media locali, venerdì ci sono stati i funerali di Bespalov nella città russa di Ozersk.



ORE 8.55 - Per far fronte alle perdite riportate sul terreno e in vista di quella che si annuncia come una nuova importante offensiva nella regione orientale del Donbass, Mosca starebbe richiamando in servizio i soldati congedati a partire dal 2012. A riferirne è l'intelligence britannica nel suo ultimo rapporto. La Russia, prosegue, starebbe inoltre cercando di reclutare militari nella regione della Transnistria, a maggioranza russofona e che si è proclamata indipendente dalla Moldavia nel 1990.



ORE 8.44 - Gli abitanti della regione orientale ucraina di Luhansk potranno lasciare oggi la zona grazie a nove treni messi a disposizione della popolazione locale per l'evacuazione dei civili. Ad annunciarlo è stato il governatore, Serhiy Gaidai su Telegram, precisando che la maggior parte dei convogli viaggerà in direzione occidentale, verso città quali ad esempio Leopoli. A riferirne è il Guardian.



ORE 8.14 - Sta per succedere "un inferno". Ne è certo Serhiy Haidai, governatore della provincia di Luhansk, nel Donbass, intervistato dal 'Corriere della Sera'. "Per cantare vittoria Putin deve conquistare tutto il Donbass, soprattutto dopo la sconfitta di Kiev. Parla di “liberazione” ma vuole il nostro territorio per questioni strategiche e per le sue miniere. Da queste parti la nostra difesa è più forte, quindi per raggiungere l’obiettivo distruggeranno tutto. Vogliono cancellarci dalla faccia della terra, ma noi resisteremo".



ORE 8.12 - Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina hanno attraversato il confine polacco-ucraino circa 2,6 milioni di persone. Il dato aggiornato al 9.04.22 è fornito dall'ambasciata polacca di Roma. Nel paese sono arrivati cittadini di oltre 180 paesi, molti dei quali extraeuropei, per esempio Uzbekistan (7359), India (6025), Stati Uniti (4261), Vietnam (2974), Nigeria (2737), Afghanistan (1864), Algeria (1756), Marocco (1755), Pakistan (1568), Iran (1541), Siria (1409). Il paese ha realizzato 40 punti di accoglienza dove i rifugiati possono ricevere informazioni sul soggiorno e 148 punti di informazione per i rifugiati in tutta la Polonia.



ORE 7.54 - Immagini satellitari raccolte e analizzate da Maxar Technologies mostrano quello che appare essere un convoglio militare russo lungo circa 13 Km diretto verso sud attraverso la città di Velkyi Burluk, nell'Ucraina orientale, l'8 aprile. La città si trova a est di Kharkiv, vicino al confine con la Russia. A riferirne è la Cnn, precisando che le immagini mostrano "veicoli blindati, camion con artiglieria e attrezzature di supporto" che compongono il convoglio, secondo quanto riferito da Maxar.

ORE 7.40 - L'Ucraina ha vietato tutte le importazioni dalla Russia, uno dei suoi principali partner commerciali prima della guerra, con un volume annuale del valore di circa 6 miliardi di dollari, e ha invitato altri paesi a seguire l'esempio.

ORE 7.31 - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha annunciato che l'Alleanza Atlantica sta valutando la possibilità di dispiegare una presenza permanente di truppe lungo il confine orientale dell'Alleanza in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. "Indipendentemente da quando e come finirà la guerra in Ucraina, la guerra ha già avuto conseguenze a lungo termine per la nostra sicurezza. La Nato deve adattarsi a questa nuova realtà. Ed è esattamente quello che stiamo facendo", ha detto Stoltenberg in un'intervista con il quotidiano britannico "The Telegraph".