Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 12 aprile

ORE 19.15 - La Russia sta bombardando la regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, 24 ore su 24. Lo ha affermato il governatore di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, parlando alla televisione nazionale. ''Troppo presto per capire se hanno usato armi chimiche'', ha aggiunto citato dal Kiev Independent.

ORE 18.45 - “Abbiamo visto atrocità a Bucha, ma chissà quante altre 'Bucha' vedremo ancora. Chissà a quanti altri orrori saremo costretti ad assistere. Davanti a questo dramma non possiamo far finta di niente, non possiamo non prendere iniziative che tendono a bloccare il finanziamento alla guerra russa". Lo ha detto Luigi Di Maio in un colloquio con Fanpage.it, sottolineando che questo può servire a “mettere lo stesso Putin all'angolo e riportarlo al tavolo delle trattative”, perché la priorità è e deve essere “la pace in Ucraina, un impegno costante e a tutto campo”.



ORE 18.27 - "Con il passaggio di ieri in Algeria iniziamo a portare a casa accordi concreti sulle nuove forniture energetiche, essenziali per renderci autonomi dal gas russo”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un colloquio con Fanpage.it. "C’è un accordo col governo algerino, nell’ambito del quale partiamo subito con circa 3 miliardi di metri cubi in più di gas, e in maniera graduale dal 2023 arriveremo a 9 miliardi - ha aggiunto il ministro degli Esteri - Nel frattempo lavoriamo con l'Algeria per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde, così da accelerare una transizione energetica che alla luce di questa guerra ha bisogno di nuovo slancio”.

ORE 18.14 - "Nonostante l'attuale difficoltà di negoziare con la Russia, i negoziati continuano". Ad affermarlo a 'Ukrainska Pravda' è Mykhailo Podolyak, capo negoziatore dell'Ucraina e consigliere del presidente Volodymyr Zelensky dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i negoziati della Russia con l'Ucraina sono arrivati su un binario morto. "I negoziati sono molto duri. Si svolgono online con i gruppi di lavoro. I negoziati stanno continuando. Ovviamente, il carico emotivo dei negoziati di oggi è pesante", aggiunge.



ORE 18.03 - La Cina "vuole mediare" nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina e ha "molte buone ragioni" per farlo. Ma convincere Pechino a cambiare la sua posizione sarà "molto difficile" e dipenderà anche dalle mosse dell’Ue, che deve "rispettare gli interessi cinesi", anzitutto Taiwan, perché "giocare" con questo tema "sensibilissimo" è come "mettere un dito nell’occhio" alla Cina. Lo dice Jia Qingguo, professore alla Scuola di Relazioni Internazionali dell’Università di Pechino, durante un convegno online organizzato dal Carnegie Endowment for Global Peace, un think tank con sedi in diverse città nel mondo, tra cui Bruxelles.

ORE 17.54 - "Vai e violenta le donne ucraine! Ma dopo non raccontarmi nulla, non voglio sapere niente, capito?". E' uno scambio dell'audio choc pubblicato dai canali dell'Sbu, il servizio di sicurezza ucraino, che riporta una conversazione che sarebbe avvenuta fra un soldato russo al fronte e la moglie. Nell'audio - la cui attendibilità non è possibile verificare in modo indipendente - la donna, come spiega la didascalia, esorterebbe il marito a stuprare le donne ucraine. "Quindi mi dai il tuo permesso?", chiede in russo la voce maschile. "Sì -risponde la donna- ma ricordati di usare il preservativo".

ORE 17.42 - Più di 870.000 ucraini fuggiti dal loro Paese a causa dell'invasione russa sono tornati in Ucraina. Lo riporta The Kyiv Independent citando dati della guardia di frontiera ucraina.

ORE 17.34 - "La situazione di Mariupol fa sì che sia difficile pronunciarsi sul numero delle vittime, la città è sotto assedio", ma "al momento stiamo parlando di 20-22.000 morti a Mariupol". Lo ha detto alla Cnn il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di "decine di migliaia" di morti a Mariupol.

ORE 17.26 - Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck, per garantire maggiormente l'approvvigionamento energetico del Paese in caso di crisi, è pronto a modificare una legge che consentirà di portare le infrastrutture critiche sotto il controllo pubblico. In particolare, come appreso dall'agenzia tedesca Dpa, Habeck vuole modificare la legge sulla sicurezza energetica, che risale al 1975 ed è stata approvata in risposta alla crisi petrolifera del 1973.

ORE 17.17 - Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha incontrato oggi alla Farnesina il suo omologo francese, Jean-Yves Le Drian, alla presenza del ministro dell’Agricoltura francese Julien Denormandie e del Commissario Ue per le emergenze Janez Lenarcic. Al centro dei colloqui il coordinamento delle azioni condotte in ambito Ue e G7 per contrastare l’impatto della guerra in Ucraina sulla sicurezza alimentare.

ORE 17.09 - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ricevuto l'omologo francese Jean-Yves Le Drian alla Farnesina. Durante l'incontro i due responsabili della diplomazia hanno affrontato i più recenti sviluppi del conflitto in Ucraina, soffermandosi sul comune impegno a sostegno del Paese.