Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 20 aprile

ORE 9.00 - Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è arrivato in treno a Kiev, "cuore dell'Europa libera e democratica". Lo annuncia Michel via social.

ORE 8.56 - Ci sono "molti civili" rifugiati nel sito assediato dell'acciaieria Azovstal: lo conferma il vice sindaco di Mariupol, Sergei Orlov, secondo il quale non è possibile che possano lasciare la zona e per queste persone manca praticamente tutto.

ORE 8.43 - "Alla luce della situazione umanitaria catastrofica a Mariupol è in questa direzione che oggi concentriamo il nostro impegno. Siamo riusciti a concordare preventivamente un corridoio umanitario per donne, bambini e anziani". Lo comunica via Telegram la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, come riporta il Guardian. L'intento è il trasferimento in direzione di Zaporizhzhia via Berdyansk. "A causa della situazione della sicurezza molto difficile, potrebbero esserci cambiamenti", ha avvertito.