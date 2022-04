Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 7 aprile

Per il presidente ucraino Zelensky le sanzioni contro Mosca non bastano, Kuleba chiede più armi

Guerra Ucraina, continuare a isolare la Russia hanno ribadito da Bruxelles il segretario di Stato Antony J. Blinken durante l'incontro con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e il segretario degli Esteri britannico Elizabeth Truss. Per il presidente ucraino Zelensky le sanzioni contro la Russia però non bastano e il ministro degli Esteri ucraino chiede più armi. Le news dell'ultima ora:

ORE 7.55 - Il Regno Unito "aumenterà le forniture di armi all'Ucraina". Lo dice la ministra degli Esteri britannica Liz Truss, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles.

ORE 7.54 - E' entrato in vigore questa mattina un coprifuoco di una settimana a Gostomel, cittadina alle porte di Kiev. Lo ha riferito la deputata ucraina Lesia Vasylenko su Twitter. Il coprifuoco, che terminerà alle sei del 14 aprile, è una "misura necessaria" per sminare Gostomel e permettere il ritorno in sicurezza dei civili, ha precisato la deputata.

ORE 7.46 - "Credo che il patto che l'Ucraina sta offrendo sia equo. Voi ci date armi, noi sacrifichiamo le nostre vite e la guerra viene contenuta in Ucraina". Lo dice il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles.

ORE 7.20 - "Abbiamo informazioni che le truppe russe hanno cambiato tattica e stanno cercando di rimuovere le persone uccise dalle strade e dai sotterranei dei territori occupati. Ucraini uccisi. Questo è solo un tentativo di nascondere le prove e niente di più. Ma non ci riusciranno perché hanno ucciso molto. La responsabilità non può essere evitata". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio video diffuso nella notte.

"Sappiamo già di migliaia di persone scomparse. Sappiamo già di migliaia di persone che potrebbero essere state deportate in Russia o uccise. Non ci sono altre opzioni per il loro destino", ha aggiunto Zelensky.

ORE 7 - "I Paesi occidentali hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa. Vengono bloccati i nuovi investimenti in Russia, vengono applicate restrizioni contro diverse banche sistemiche in Russia, vengono aggiunte sanzioni personali e altre restrizioni. Questo pacchetto ha un aspetto spettacolare. Ma non è sufficiente". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio video diffuso nella notte.