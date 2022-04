Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 8 aprile

Guerra Ucraina-Russia, "tutte le truppe russe hanno lasciato regione Sumy", ha fatto sapere il governatore locale, Dmytro Zhyvytsky. Per l'intelligence Gb i russi si sono completamente ritirati anche dal nord. Oggi la presidente della Commissione europea Von der Leyen a Kiev con l'alto rappresentante Borrell per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Le news dell'ultima ora:

ORE 7.50 -L'Italia "sta operando su 3 versanti: fermare il finanziamento all'esercito russo; raggiungere la pace; tutelare la sicurezza in Italia. L'obiettivo di una soluzione si può raggiungere anche tramite una Conferenza di pace che stiamo promuovendo. L'Italia è disponibile a rivestire un ruolo di garante: sosteniamo il negoziato, credendo molto anche nel ruolo della Turchia. Non bastano le due parti al tavolo, e occorre aggiungere altri attori internazionali". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Messaggero' sulla situazione in Ucraina.

"Putin ha la necessità di mostrare al suo popolo di essere vincitore, per questo dobbiamo aspettarci che la sua guerra andrà ancora avanti. In questo momento l'unica arma davvero efficace è quella diplomatica. Dobbiamo portare avanti la forte richiesta di un cessate il fuoco, una tregua umanitaria e soprattutto un accordo che ponga fine alle ostilità", ha aggiunto Di Maio.

ORE 7.40 - "Non è tecnicamente impossibile il processo a Putin. Filmati e racconti sono inquietanti: violenza contro civili, donne e minori, efferatezza gratuita e crudele, stupro, omicidio volontario, tortura, bombe a grappolo, appropriazione di beni. Tutti crimini di guerra e contro l’umanità. Bene ha fatto il procuratore generale Karim Ahmad Khan a recarsi a Kiev per raccogliere le prove e avviare la collaborazione con le autorità ucraine". Lo afferma Giovanni Maria Flick, ex ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte costituzionale in un'intervista al quotidiano 'La Repubblica'.