Il governo sta lavorando per ridurre la dipendenza del sistema Italia dal gas importato dalla Russia, cosa che costituirebbe un "imperativo categorico" anche se non fosse scoppiata la guerra in Ucraina, perché va diminuita la quota di combustibili fossili nel nostro mix energetico. Lo sottolinea a Bruxelles, a margine del Consiglio Epsco, il ministro del Lavoro Andrea Orlando.