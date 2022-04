Ucraina-Russia, Orsini: "Scrivo manifesto per la pace"

Un manifesto per la pace con 5 proposte per uscire dalla guerra. Lo annuncia il professor Alessandro Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale e figura salita alla ribalta televisiva nelle ultime settimane per le sue posizioni sulla guerra tra Ucraina e Russia. "Sto scrivendo un manifesto per la pace con cinque proposte molto concrete per uscire da questa terribile guerra affinché il governo Draghi non possa più dire: "Siamo costretti ad agire in questo modo. Non esistono alternative alle decisioni del governo Draghi". E' falso; è propaganda occidentale. Un'Europa diversa è possibile", dice Orsini su Facebook.