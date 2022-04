Bergoglio invita a pregare "per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina"

Il Papa denuncia la "guerra sacrilega" in Ucraina. Prima dell’Angelus a Malta, Bergoglio invita a pregare "per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina, ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega", denuncia Francesco. "Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre. La pace sia con voi".