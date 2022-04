Ucraina-Russia, "più di 720 morti a Bucha e in altri sobborghi Kiev"

Più di 720 persone sarebbero state uccise a Bucha e in altri sobborghi della capitale ucraina Kiev occupati dalle truppe russe e più di 200 sono considerate disperse. E' la denuncia del ministero degli Interni ucraino riportata da Sky News dopo che ieri il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, ha riferito che "in città sono stati trovati i corpi di 403 civili morti". E sarebbero almeno 20 i giornalisti uccisi nel Paese dallo scorso 24 febbraio, dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha denunciato sul suo canale Telegram l'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina, puntualizzando - riporta la Bbc - che si tratta delle vittime confermate dall'ufficio del procuratore generale.

"Per oggi non sono previsti corridoi umanitari per i civili perché l'occupante viola il cessate il fuoco", ha intanto reso noto la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk. "Non solo gli occupanti stanno ignorando il diritto umanitario internazionale, ma non possono controllare adeguatamente i loro militari sul campo - ha scritto su Telegram la ministra per la Reintegrazione dei territori occupati -. Tutto ciò crea un livello alto di pericolo, quindi dobbiamo astenerci dall'aprire corridoi umanitari oggi. Ma lavoriamo per riaprirli il ​​prima possibile".