Ucraina-Russia, Putin minaccia Occidente

Il presidente russo Vladimir Putin minaccia l'Occidente. "Nella sua politica aggressiva anti-russa, ha superato ogni limite. Useremo ogni mezzo per difenderci", ha detto il leader del Cremlino nel suo discorso alla tv. Putin ha poi ribadito il "sostegno ai popoli" delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l'annessione a Mosca: "La Russia farà di tutto per garantire lo svolgimento dei referendum".

“Finora, la Russia non ha dimostrato di volere la fine del conflitto: i referendum per l’indipendenza nel Donbass sono un’ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza”, ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York.