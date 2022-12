Ucraina, Russia: "Putin sempre aperto a negoziati"

"Il Presidente russo è sempre stato e continua a essere aperto a negoziati per garantire i nostri interessi", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri Joe Biden aveva detto di essere disponibile a parlare a Putin se avesse avuto intenzione di porre fine alla guerra. "Il modo migliore per garantire i nostri interessi è con mezzi diplomatici e pacifici", ha aggiunto Peskov. ''L'operazione militare speciale continuerà certamente'' in Ucraina e un ritiro delle truppe russe ''non è un'opzione', ha poi affermato il portavoce del Cremlino, rispondendo a distanza al presidente americano che aveva rivolto un appello per la fine dell'aggressione russa.