Ripresi oggi i negoziati online tra le delegazioni di Russia e Ucraina. Dall'incontro ci si aspetta concreti progressi rispetto al vertice avvenuto mercoledì scorso in Turchia. Per il Cremlino però, l'attacco ucraino contro il deposito di carburante a Belgorod non crea "condizioni favorevoli" ai negoziati tra i due Paesi.