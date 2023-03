Ucraina-Russia, Schlein: "Ecco la linea del mio Pd" - Video

Invio delle armi in Ucraina necessario? "Assolutamente sì, abbiamo votato in Parlamento e credo sia necessario sostenere il popolo ucraino rispetto a un'invasione criminale. Quello che però ho sempre aggiunto è che non può esserci sinistra senza cercare di costruire la pace e non possiamo rinunciare all'idea che i conflitti non si risolvono solo con le armi". Così Elly Schlein, segretaria del Pd, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3.

"Da federalista europea convinta dico che vorrei un protagonismo forte dell'Ue, dal punto di vista politico e diplomatico, un ruolo diplomatico e politico forte perché Putin non è isolato, molti Paesi lo stanno ancora supportando e si può fare maggiore pressione per arrivare alla fine del conflitto, a una conferenza multilaterale di pace che non può che essere una pace giusta", ha aggiunto.