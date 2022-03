Ucraina-Russia, Scholz: "Nato non interverrà in questa guerra"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ringraziato Volodymyr Zelensky per il "toccante discorso" pronunciato oggi al Bundestag, in cui il presidente dell'Ucraina ha chiesto alla Germania maggiori aiuti per difendere il paese nella guerra con la Russia. "Ma una cosa deve anche essere chiara - ha aggiunto Scholz - la Nato non interverrà militarmente in questa guerra".

"Siamo al fianco dell'Ucraina. La Germania sta dando il suo contributo e continuerà a darlo", ha detto Scholz ricordando l'invio di aiuti militari e di armi a Kiev. L'Ucraina ha presentato una lunga lista di armi pesanti di cui ha bisogno per difendersi dell'attacco russo, compresi tank da combattimento, caccia e mezzi navali. Finora Berlino ha inviati armi anti carro e per la difesa aerea.