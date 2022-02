Ucraina-Russia, Sean Penn a Kiev per girare documentario sulla guerra

Crisi Ucraina-Russia, Sean Penn è a Kiev per girare un documentario sull'invasione russa. L’attore premio Oscar è arrivato la settimana scorsa nella capitale ucraina per un lavoro, prodotto da Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content, che ha iniziato mesi fa con l’intento di documentare la crisi russo-ucraina che ieri ha portato all’attacco da parte di Mosca.

Penn si trova dunque in zona di guerra e ieri era stato notato durante una conferenza stampa di funzionari ucraini sulla crisi. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha elogiato il "coraggio" dell'attore al lavoro per girare un documentario sull'invasione russa e per "dire la verità: più persone così ci saranno, prima potremo fermare questa atroce invasione della Russia".