Ucraina-Russia, Sean Penn: "Zelensky per me è stato un’ispirazione"

"Ho visto una persona estremamente determinata, con moltissimo amore per il suo Paese, per la sua gente, per la libertà, per i sogni e per tutto ciò che ha un senso per tutti noi. È stato possibile vederlo nei suoi occhi. Per me è stato un’ispirazione, una delle più grandi ispirazioni che io abbia mai tratto da chiunque”, così il due volte Premio Oscar Sean Penn, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Rai3, parla dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il giorno prima e il giorno stesso dell’invasione ell'Ucraina da parte della Russia. “Ho cominciato le riprese per questo documentario a Mariupol a novembre scorso, eravamo là a intervistare i soldati in prima linea, poi siamo tornati a Kiev dove abbiamo continuato a girare per riprendere alcuni aspetti culturali della vita in Ucraina. Avevamo previsto un focus sul Presidente Zelensky, dopo circa 4 giorni siamo riusciti a organizzare l’incontro. Stavamo proprio passando alle riprese con lui ma il giorno successivo al primo incontro è cominciata l’invasione russa. Sono rimasto davvero colpito dal livello di unità che questo Paese è riuscito a mostrare, dall’incredibile forza e coraggio. È molto chiaro nello spirito degli ucraini e nessuno incarna più del Presidente tutte queste cose", ha affermato (www.raiplay.it).