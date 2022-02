Ucraina-Russia, sforzi per evitare guerra: ultime notizie, cosa succede

L'attacco della Russia all'Ucraina appare imminente, dall'intelligence Usa arrivano news relative all'invasione e all'inizio della guerra. Da Washington, la disponibilità del presidente Joe Biden ad incontrare Vladimir Putin se Mosca non avvierà l'invasione. Le ultime notizie sulla crisi:

ORE 7.17 - Le forze armate russe intensificano i preparativi al confine con l'Ucraina. Le attività militari della Russia sono documentate da immagini satellitari raccolte domenica dall'americana Maxar Technologies. In particolare, le immagini documentano in territorio il dispiegamento di mezzi e reparti a nordovest di Belgorod e nell'area di Soloti e Valuyki, a circa 35 km dal confine.

ORE 6.22 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accettato "in linea di principio" di incontrare il presidente russo Vladimir Putin se la Russia non invaderà l'Ucraina. E' il quadro delineato da Cnn e Washington Post dopo la mediazione del presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro tra Biden e Putin verrebbe definito nel corso della settimana, dopo il summit tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in programma il 24 febbraio.